Почти 8 миллионов тенге присвоила школьный бухгалтер в Павлодаре

Она осуждена к ограничению свободы сроком на 4 года 6 месяцев.

В Павлодаре осуждена школьный бухгалтер, присвоившая почти восемь миллионов тенге, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента экономических расследований (ДЭР) по Павлодарской области, ранее проводилось досудебное расследование в отношении школьного бухгалтера по факту хищения бюджетных денежных средств.

Приговором Актогайского районного суда Павлодарской области подсудимая признана виновной в том, что она, являясь бухгалтером общеобразовательной средней школы района, путем необоснованного начисления заработной платы за период с 2017 по 2018 год похитила бюджетные денежные средства на общую сумму 7,9 млн тенге. Она осуждена по ст. 189 ч. 3 п. 1 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенное в крупном размере) к ограничению свободы сроком на 4 года 6 месяцев, – сообщили в пресс-службе областного ДЭР.

13 марта 2020 года приговор вступил в законную силу.

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