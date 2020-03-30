О состоянии 12 зараженных коронавирусом в Атырау рассказали врачи

Их состояние стабильное.

Пациенты чувствуют себя хорошо, у большинства болезнь протекает бессимптомно, сообщает zakon.kz.

По информации управления здравоохранения, состояние двенадцати заболевших коронавирусом в Атырау стабильное. У большинства из пациентов протекает бессимптомно, у двоих наблюдается сухой кашель. Все они обеспечены надлежащим уходом и лечением.

Напомним, что еще шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Атырау было выявлено вечером, 30 марта. Заболевшие были изолированы и госпитализированы с лечебное учреждение.

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