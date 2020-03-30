Еще 9 случаев коронавируса выявлены в Казахстане

Итого: 293 случая заболевания в Казахстане.

По состоянию на 11:10 час. 30 марта в Казахстане зарегистрировано еще 9 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

3 случая выявлены в Кызылординской области

3 случая - в Алматы

3 случая - в Акмолинской области

Итого: 293 случая заболевания в Казахстане.

Из них: в Нур-Султане – 167 случаев, Алматы – 73 случая, Карагандинской области - 7 случаев, Атырауской области - 12 случаев, Акмолинской области - 9 случаев, Жамбылской области - 3 случая, Шымкенте - 2 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 6 случаев, Актюбинской области - 2 случай, Северо - Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 2 случая, Западно-Казахстанской области - 5 случаев.

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