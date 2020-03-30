Токаев подписал закон об избежании двойного налогообложения с Арменией

Соглашение является одной из мер в рамках ЕАЭС, направленных на дальнейшее развитие отношений наших стран.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения в форме обмена о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами Республики Казахстан и Республики Армения в рамках Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество и Протокола к ней от 6 ноября 2006 года", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Цель соглашения - установить упрощенный порядок признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами Республики Казахстан и Республики Армения.

Данный порядок позволит налогоплательщикам двух государств представлять налоговому агенту документ, подтверждающий резидентство без апостилирования.

При этом такой порядок будет применяться ретроспективно с 1 января 2012 года. Это позволит налогоплательщикам двух государств избежать риска двойного налогообложения.

Как ранее пояснялось, этот срок связан со сроком исковой давности по налоговым вопросам. В казахстанском законодательстве предусмотрен срок исковой давности – пять лет. Проект соглашения рассматривался в 2017 году.

Соглашение является одной из мер в рамках ЕАЭС, направленных на дальнейшее развитие отношений наших стран.

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