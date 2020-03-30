В АПЛ предложили революционный вариант доигровки 9 туров

Всему виной - коронавирус.

Футбольный сезон в Англии пока приостановлен до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. Но никто не гарантирует, что первые игры получится сыграть уже 1 мая. Стало известно о том, какие варианты и даты возобновления матчей АПЛ предложены на данный момент, передает zakon.kz.

Как стало известно The Independent, каждому клубу АПЛ после карантина могут предложить обосноваться на изолированной тренировочной базе в пределах региона Мидлендс и Лондона. Это позволит проводить матчи национального первенства чуть ли не каждый день. В этом случае, по данным издания, получится доиграть 92 оставшихся матча этого сезона чемпионата за июнь и июль.

Впрочем, издание подчеркивает, что такой формат - лишь один из вариантов. По факту в АПЛ надеются, что получится возобновить сезон хотя бы в мае, отыграть все матчи в привычном графике (2 раза в неделю), но без зрителей.

Ранее в УЕФА сделали заявление по этому поводу.

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