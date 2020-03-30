В магазинах Туркменистана ввели лимит на безналичную покупку продуктов

Ограничения на сумму покупки продуктов не распространяется на частые магазин, рынки и аптеки.

Государственные магазины в столице Туркменистана ввели ограничения на сумму покупки продуктов по безналичном расчету. Ограничение вступило в силу 28 марта, передает zakon.kz.

Введено ограничение- лимит на покупку продуктов по карточкам. Можно в день покупать только на 80 манатов. После чего карта блокируется, - говорится в сообщении Азатлыка.

По курсу Центрального банка Туркменистана 3,5 маната составляют примерно 445 тенге.

По новым правилам, следующую покупку по банковской карте можно совершить не ранее чем через 48 часов после предыдущей.

Оплатить приобретаемые продукты, можно только собственной картой: "Супруги не могут оплатить банковской картой друг за друга. Запрещено. Только каждый за себя".

В настоящее время на фоне дефицита продуктов питания, наличие нормы отпуска и больших очередей, государственные магазины продают некоторые виды продовольствии только за безналичный расчет.

Раньше пожилым людям, пенсионерам с пенсионными книжками продукты продавали без очереди и за наличные деньгами, сейчас им тоже запретили, только с банковской карты.

Ограничения на сумму покупки продуктов не распространяется на частые магазин, рынки и аптеки.

В государственных магазинах по прежнему сохранятся очереди за хлебом, мукой, растительным маслом, яйцами и куриными окорочками. Продукты отпускаются на каждого покупателя в ограниченном количестве, продажа осуществляется в ограниченное время.

В частных торговых точках цены на продовольственные и промышленные товары в несколько раз выше по сравнению с государственными магазинами. По этой причине государственные магазины пользуются большим спросом среди населения. В условиях ухудшения материального положения населения, подавляющая часть жителей страны зависит о товаров по субсидированным ценам.

Продолжительный продовольственный кризис в Туркменистане был усугублен мерами властей по борьбе с распространением коронавируса. Несмотря на заявления властей об отсутствии заболевания в стране, закрыты границы, существенно ограничен въезд в столицу и передвижение внутри страны, закрываются предприятия в том числе по производству продуктов питания.

Вместе с тем в частных торговых точках цены бьют рекорды, в разы подорожало подсолнечное масло, куры, лук и другие продукты. На рынках осуществляется полицейские наблюдение.

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