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Учительница из Уштобе распространяла фейк о коронавирусе

Данный факт был выявлен в ходе мониторинга соцсетей.

Фото : occrp30 марта 2020, 12:21

48-летнюю школьную учительницу из Уштобе привлекли к ответственности за распространение заведомо ложной информации, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте, 28 марта 2020 года в 21.15 часов от дежурного прокурора Талдыкорганской транспортной прокуратуры поступило сообщение о том, что в ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт рассылки фейковой информации.

В распространяемой аудио записи, голос неизвестной женщины утверждал, что на станции Уштобе с поезда сняты двое граждан с подозрением на коронавирус. Данное сообщение было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследовании Линейного отдела полиции на станции Уштобе по ч.4 п.2 ст. 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации).

30 марта 2020 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ЛОП на станции Уштобе была установлена 48-летняя жительница города Уштобе. При проверке установлено, что ею оказалась учительница одной из средних школ города. При допросе женщина дала признательные показания и подтвердила факт распространения заведомо ложной информации в социальной сети WhatsappMessenger, – сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

Ведется расследование.


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