Япония закрывает границы для иностранцев

Сроки действия ограничений не называются.

Япония закроет границы для иностранцев из большинства стран Европы, США, Китая и Южной Кореи из-за пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz.

По информации Asahi, запрет может также коснуться некоторых государств Юго-Восточной Азии и Африки. Сроки действия ограничений не называются.

По последним данным, в мире выявлено свыше 723 тысячи инфицированных коронавирусом; 34 тысячи человек погибли, 152 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

24 марта стало известно, что Олимпийские игры-2020, которые должны состояться в Токио, перенесены на год из-за распространения коронавируса. Идея отложить старт Игр принадлежит правительству Японии. Потери от этого решения оцениваются в 2,7 миллиарда долларов.

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