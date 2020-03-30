Граждан с симптомами ОРВИ будет принимать одна поликлиника в Нур-Султане

Для этого в городской поликлинике № 2, которая перешла на круглосуточный режим работы, создана обсервационная для приема таких пациентов.

Граждан с симптомами ОРВИ будет принимать одно медучреждение в Нур-Султане, сообщил на брифинге в СЦК заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен, передает корреспондент zakon.kz.

Городская поликлиника № 2 переходит на круглосуточный режим работы. Здесь организована обсервационная для пациентов с симптомами ОРВИ. Всех граждан с признаками ОРВИ будут принимать только в одной поликлинике, а также будут проводить лабораторно-диагностические исследования на коронавирусную инфекцию. Адрес поликлиники № 2 находится по улице Желтоксан 36, — сообщил Макен.

Он добавил, что в целях обеспечения безопасности и создания условий для медработников, которые трудятся в стационарах города, выделена гостиница для их проживания.

"Городским штабом также выделено более 50 транспортных средств для обеспечения всех коммунальных служб и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города", — отметил замакима столицы.

Айша Тулеубекова,Нур-Султан

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