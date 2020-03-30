Более миллиона масок поступило в аптеки Нур-Султана за неделю

В рамках акции Biz Birgemiz жителям столице раздали порядка 30 тыс. масок и эта работа будет продолжаться.

Более миллиона медицинских масок поступило в аптеки столицы почти за неделю, сообщил на брифинге в СЦК заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается масок. На сегодня в городе маски имеются. За 7 дней, с 23 по 29 марта, на продажу в аптеки поступило 425 тыс. масок, — сообщил Макен.

Сегодня, по его словам, по 300 масок сегодня реализуется в аптечных сетях «Еврофарма» в столице. Медицинскими масками также обеспечены все медорганизации.

В рамках акции Biz Birgemiz жителям столице роздали порядка 30 тыс. масок и эта работа будет продолжаться. Итого если посчитать с 23 по 29 марта в город поступило порядка 1 млн 55 тыс. масок, - отметил замакима столицы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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