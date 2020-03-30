Минздрав России назвал привычки, мешающие спасать от коронавируса

Самое правильное — рациональное и сбалансированное питание.

Помимо пожилых, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы, рассказал РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает zakon.kz.

Но при этом есть сегодня и пациенты в тяжелом состоянии, не достигшие даже сорока, — добавил он.

По словам главы ведомства, употребление алкоголя больными в разы затрудняло оказание им помощи, "некоторых просто не удавалось вытащить".

То есть алкоголь в этой ситуации однозначно не рекомендуется. Давайте договоримся: сейчас он вреден в любых количествах. То же самое с курением. Где-то прошел слух, что оно якобы убивает коронавирус. Это абсурд", — подчеркнул министр.

Он пояснил, что каждый курильщик имеет какое-то заболевание легких, в том числе бронхит, и в сочетании с вирусом это "точно до добра не доведет".

Мурашко призвал не снижать запас прочности организма вредными привычками, поскольку это чревато слишком серьезными последствиями. Министр также рекомендовал отказаться от обильной и тяжелой пищи.

Самое правильное — рациональное и сбалансированное питание. Также физические упражнения в хорошо проветриваемых помещениях. Все, что укрепляет иммунитет, сейчас полезно. Кроме того, сезонно повышающиеся уровень инсоляции и температура воздуха тоже работают на нас. Правда, придется подождать устойчивых плюс 25. Вот тогда у нас точно все будет хорошо, — сказал он.

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