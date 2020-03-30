Вынесен приговор мужчине, устроившему резню в детсаду в Костанае

Преступника приговорили к девяти годам лишения свободы.

В Костанае вынесен приговор преступнику, напавшему в детсаду на свою супругу, работавшую там помощником воспитателя, сообщает zakon.kz со ссылкой на baigenews.kz.

Кровавая драма разыгралась 17 сентября 2019 года. За два дня до трагедии женщина вместе с ребенком ушла от своего сожителя из-за систематических побоев. Однако подсудимый – Ануарбек Туребаев решил, что у нее появился другой мужчина и захотел отомстить.

В тот день он, находясь в состоянии алкогольного опьянения и вооруженный ножом, пришел на работу к супруге в десад. Ударив женщину кулаком в левый глаз, он стал наносить ей удары ножом.

Потерпевшая пыталась защищаться. Она притворилась мертвой, и Туребаев собрался уходить. Но когда он увидел, что потерпевшая подняла голову, вернулся, начал наносить ей удары в область головы, после которых она уже не чувствовала боль, - сообщила судья специализированного межрайонного уголовного суда по Костанайской области.

В общей сложности он нанес женщине 22 ножевых ранения. В итоге она ослепла на левый глаз, и лишь чудом осталась жива.

Суд приговорил Ануарбека Туребаева к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности и принудительном лечении от алкоголизма.

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