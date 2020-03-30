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Более 5 тысяч нуждающихся семей в Нур-Султане получат помощь

Также в период карантина работники "Казпочты" совместно с волонтерами обеспечат доставку на дом пенсий получающим ее наличными.

Фото : ortcom.kz30 марта 2020, 13:01

Более 3,5 тыс. семьям оказана помощь в период карантина в Нур-Султане, сообщил на брифинге в СЦК заместитель акима столицы Бахтияр Макен, передает корреспондент zakon.kz.

По поручению Елбасы совместно с волонтерами оказана адресная помощь более 3,5 тыс. семьям. Это одинокие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, представители социально-уязвимых слоев населения. Им доставляются продукты первой необходимости и гигиенические средства. В период карантина запланировано оказание такой помощи свыше 5 тыс. семьям, — сообщил Макен.

Также, по его словам, волонтерами роздано 3,5 тыс. масок, респираторов на семи блокпостах, волонтеры совместно с сотрудниками полиции проводят разъяснительную работу среди населения.

Ввели специальный режим с сегодняшнего дня, чтобы не допустить хождение людей в городе, уменьшать проезд автомобилей. Еще раз просим с пониманием отнестись. В период карантина работники "Казпочты" совместно с волонтерами обеспечат доставку на дом пенсий получающим ее наличными. Все эти меры принимаются только лишь для того чтобы поддержать и обезопасить жителей нашего города, — заверил замакима.

С 25 марта волонтеры столицы совместно с медработниками осуществляют доставку лекарственных средств людям преклонного возраста, состоящим на диспансерном учете.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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