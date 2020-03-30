Обнародованы данные о новом заболевшем коронавирусом в Алматинской области

На 30 марта 2020 года в Алматинской области выявлено 7 случаев заболевания КВИ.

Еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован Алматинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Как сообщили в ведомстве, 67-летний мужчина выявлен в селе Узынагаш Жамбылского района. 29 марта он был госпитализирован в инфекционную больницу в Карасайском районе, с признаками COVID-19, анализы подтвердили заболевание. Сообщается, что мужчина до введения карантина лечился в городе Алматы от артрита плечевых суставов.

По данному случаю выявлены два контактных лиц, которые сейчас размещены на карантин в провизорный стационар.

Стоит отметить, что на 30 марта 2020 года в Алматинской области выявлено 7 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.







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