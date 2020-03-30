Опубликован видеообзор рабочей недели президента Казахстана
Пресс-секретарь президента опубликовал отчет в соцсетях.
Фото : akorda.kz30 марта 2020, 14:22
Пресс-секретарь главы государства Берик Уали опубликовал видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 23 по 29 марта 2020 года, сообщает zakon.kz.
Президент Казахстана провел заседание Государственной комиссии по чрезвычайному положению. Также Глава государства посетил Национальный центр биотехнологии. Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым.
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