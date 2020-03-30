В ДП Алматы напомнили о нарушениях в период карантина
Нарушители будут наказаны.
Фото : ДП Алматы30 марта 2020, 14:26
Призываем граждан усилить солидарную ответственность за себя и своих близких. Об этом на брифинге сообщил начальник Департамента полиции Алматы полковника полиции Таймерденов Канат, передает zakon.kz.
Необходимо соблюдать масочный режим вне жилища и общественных местах, использовать одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства для обработки рук. Выходить из дома необходимо только в крайних случаях: за покупками продуктов, лекарств и за экстренным обращением в медучреждения. К нарушителям будут применяться меры административного характера согласно 443 и 476 статьям, - сказал он.
Таймерденов отметил, что будет осуществляться проверка граждан на улице и автотранспорта.
Будет проверяться справка с места работы. Если не будет справки - нарушителя доставят в управление полиции и привлекут к административной ответственности. Граждане, выгуливающие домашних животных, будут проверяться на близость к месту проживания. Так как выгул должен осуществляться в шаговой доступности - от места регистрации не более 500 метров, - уточнил начальник.
Кроме того, еще раз напомнили о пенсионерах и несовершеннолетних.
Гражданам старше 65 рекомендуют не выходить на улицу. Особое внимание будет уделено несовершеннолетним, которые будут находиться на улице без сопровождения взрослых. Родители и опекуны будут привлекаться к административной ответственности, - заключил глава ДП.
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