Участковый нашел виновника смертельного наезда на подростка в Шымкенте

В соответствии ст.201 УПК РК ход досудебного расследования не разглашается.

О том, как участковому помогло знание местности в розыске уехавшего с места ДТП водителя автомобиля, рассказали в Департаменте полиции Шымкента, передает zakon.kz.

По данным ведомства, водитель, управляя автомобилем марки “Opel-Vektra”, сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места происшествия. В результате от полученных травм несовершеннолетний пешеход скончался.

26 марта участковый опорного пункта №9 Нурбол Торекулов получил сообщение о ДТП, совершенном в мкр Курсай. На этом административном участке он ранее осуществлял служебную деятельность более 4 лет (в период 2015-2019 годы), поэтому хорошо ориентируется в местности и жители его знают. Участковый инспектор незамедлительно приступил к поискам данного автомобиля и по “горячим следам” установил автомобиль и его водителя, причастного к данному ДТП, - рассказали в Департаменте полиции Шымкента.

По факту начато досудебное расследование по статьям 345 части 3 (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) и 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК РК. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Досудебное расследование по делу находится на контроле прокуратуры города.

В соответствии ст.201 УПК РК ход досудебного расследования не разглашается.

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