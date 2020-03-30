Все индивидуально - полиция Алматы о походах в магазин

Прежде всего, мы от наших сотрудников требуем вежливого и корректного обращениям к гражданам - глава ДП города.

Фото : ДП Алматы

На брифинге начальник полиции Алматы Таймерденов Канат рассказал, что с каждым гражданином проводится индивидуальная работа, передает zakon.kz. Он уточнил, что, прежде всего, полиция ведет разъяснительную работу. К примеру, если человек прописан в области, но живет в Алматы и отлучился в магазин. Он должен объяснить полицейским, что снимает квартиру в городе, так как не успел выехать за пределы Алматы. Должен указать адрес и все, никаких вопросов к нему не будет. Все рассматривается индивидуально. Вы всегда можете обращаться по телефону 2544007. Если вас неправильно остановили, составили протокол - звоните, - сказал начальник ДП. Таймерденов объяснил, что самое главное - это вежливое обращение. Прежде всего, мы от наших сотрудников требуем вежливого и корректного обращениям к гражданам, - заключил он. Все новости по теме читайте здесь.

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