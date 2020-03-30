Зараженных коронавирусом в Украине будут сортировать в палатках у больниц

Перечень таких больниц может увеличиваться, в него также могут быть включены частные клиники.

Власти Украины развернули перед подготовленными для зараженных коронавирусом больницами палатки, в которых, в случае массового поступления больных, будут проводить сортирование инфицированных, сообщает zakon.kz.

Определены больницы так называемой первой волны, их более 240, который предназначены для приема больных с коронавирусной болезнью… По моему распоряжению, вчера (в воскресенье) возле них были развернуты палатки для санитарного сортирования… В случае массового поступления больных с коронавирусной болезнью, мы не должны всех запускать в стационарное отделение. Именно в этих палатках будет проводиться сортировка", - заявил РИА Новости главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

В этих палатках будут определять наличие у пациентов коронавирусной инфекции. После этого - определять тяжесть заболевания и затем перемещать заболевших в стационарное отделение, которое будет изолировано. Ляшко сказал, что такие меры позволят предотвратить внутренне-больничное инфицирование.

Перечень таких больниц может увеличиваться, в него также могут быть включены частные клиники. Ляшко сообщил, что информация по таким больницам будет доступна онлайн, там можно будет определить количество свободных мест и аппаратов искусственной вентиляции легких.

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