300 зараженных COVID-19 в Майкудуке: в полиции ответили на рассылку

По двум фактом начато досудебное расследование по ч.2 ст. 274 УК (распространение заведомо ложной информации с использованием сетей телекоммуникаций).

Еще два факта распространения ложной информации о зараженных коронавирусом выявили в Карагандинской области, передает zakon.kz.

В дежурную часть отдела полиции Каркаралинского района 29 марта с заявлением обратилась 58-летняя жительница района о том, что по мессенджеру WhatsApр неизвестная распространяет заведомо ложную информацию о том, что она якобы заболела коронавирусной инфекцией,

Данный факт не соответствует действительности. По результатам проведенных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлена 58-летняя жительница Каркаралинского района, - сообщили в ДП Карагандинской области.

Также при мониторинге социальной сети Facebook сотрудниками полиции выявлен факт заведомо ложной информации о том, что "В Караганде официально 7 случаев, не официально около 300 человек. Многое зараженные находятся в Майкудуке, в больнице кожвенной на ДК майкудука".

Сотрудниками полиции установлен 19-летний житель города, который являлся автором ложных рассылок.

По двум фактам начато досудебное расследование по ч.2 ст. 274 УК (распространение заведомо ложной информации с использованием сетей телекоммуникаций).

Департамент полиции Карагандинской области призывает жителей области не идти на поводу слухов и домыслов, появляющихся в социальных сетях. Основываться только на официальные сведения государственных органов.

Напоминаем, что за совершение подобных преступлений предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.

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