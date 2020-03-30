Кто чаще всего болеет коронавирусом в Казахстане?

По статистике, больше всего заболевших коронавирусом казахстанцев в возрасте 30-35 лет (16 женщин и 11 мужчин).

Министерство здравоохранения Казахстана представило интересную инфографику о коронавирусе в нашей стране, передает zakon.kz.

По статистике, больше всего заболевших коронавирусом казахстанцев в возрасте 30-35 лет (16 женщин и 11 мужчин).

В возрастной группе 20-25 лет также много заболевших - 17 женщин и 8 мужчин. В группе 25-30 лет - 13 женщин и 8 мужчин. Есть и дети: 3 девочки до пяти лет, две девочки и один мальчик 10-15 лет. В группе риска - 6 заболевших женщин и 3 мужчин в возрасте от 60 до 65 лет. Среди заболевших людей старше 65 лет нет. Среди подростков - 1 девушка и 2 юношей в возрасте 15-20 лет.

Таким образом, в целом женщин среди зараженных коронавирусом в Казахстане больше, чем мужчин.

Также известно, что лишь 67 человек заразились, будучи за границей, 114 человек контактировали с ними и также подцепили коронавирус, а вот 103 человека заразились, по данным Миндрава, находясь в Казахстане.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!