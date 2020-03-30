11-летний мальчик и его отец заразились коронавирусом в Алматы

Они лежат вместе.

В настоящее время в Алматы зарегистрировано 73 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, семеро из них выписаны с выздоровлением. Об этом сообщил руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев, передает zakon.kz.

По его словам, число провизорных центров в Алматы увеличилось до шести. Раньше их было 4.

Для карантинной изоляции выделено 3 санатория и одно общежитие. На карантинной изоляции сейчас находятся 419 граждан. Это те, которые прилетели из-за границы. Все они, независимо из какой страны они прилетели, помещаются на двухдневный карантин. По прибытию у них берутся анализы на COVID-19. В случае отрицательного результата их отпускают домой, - заявл Абилдаев.

В итоге на сегодня в Городских инфекционных стационарах находятся 66 пациентов, получающих лечение от COVID-19.

Из шестерых вновь выявленных-четверо контактных, один пациент, прибыл 19 марта рейсом Минск – Алматы и еще один в этот же день рейсом Стамбул-Алматы.

Из госпитализированных имеется ребенок 11 лет, сейчас он находится вместе с папой в Городской детской инфекционной больнице, у которого также положительный тест.

Состояние в настоящий момент у заболевших: у 58 больных удовлетворительное, у 1-го взрослого больного остается тяжёлым, у 6- взрослых средней степени тяжести и у 1 ребенка средней степени тяжести с улучшением. В провизорных центрах находятся 1046 человек, из них - 102 детей, - заключил Абильдаев.

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