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Звезда кантри Джо Диффи умер из-за осложнений от коронавируса

Музыкант наиболее известен по таким композициям, как Home, If the Devil Danced (In Empty Pockets), Pickup Man и Bigger Than the Beatles.

Фото : Global Look Press30 марта 2020, 15:34

Американская звезда кантри-музыки Джо Диффи умер из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Ему был 61 год, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Артист раскрыл свой диагноз несколько дней назад.

В дискографии Джо Диффи 12 студийных альбомов, последняя пластинка под названием Joe, Joe, Joe Diffie вышла в 2019 году. Музыкант наиболее известен по таким композициям, как Home, If the Devil Danced (In Empty Pockets), Pickup Man и Bigger Than the Beatles.


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