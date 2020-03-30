Звезда кантри Джо Диффи умер из-за осложнений от коронавируса
Музыкант наиболее известен по таким композициям, как Home, If the Devil Danced (In Empty Pockets), Pickup Man и Bigger Than the Beatles.
Фото : Global Look Press30 марта 2020, 15:34
Американская звезда кантри-музыки Джо Диффи умер из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Ему был 61 год, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Артист раскрыл свой диагноз несколько дней назад.
В дискографии Джо Диффи 12 студийных альбомов, последняя пластинка под названием Joe, Joe, Joe Diffie вышла в 2019 году. Музыкант наиболее известен по таким композициям, как Home, If the Devil Danced (In Empty Pockets), Pickup Man и Bigger Than the Beatles.
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