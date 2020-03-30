Тайсон рассказал, почему его тигр откусил руку женщине

Бенгальский тигр Кения спортсмена оторвал руку человеку.

Легендарный боксер, бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон рассказал о несчастном случае, когда его тигр напал на женщину, передает zakon.kz.

По словам Тайсона, это случилось по вине женщины, которая сама перепрыгнула через забор.

Женщина перепрыгнула через забор, где находился тигр, и начала играть с ним. Тигр не знал ее, поэтому произошел серьезный несчастный случай, - объяснил isport.ua боксер.

Тайсон также отметил, что заплатил пострадавшей 250 тысяч долларов даже несмотря на то, что трагедия случилась по ее вине.

Они пытались подать в суд на меня, пока не стало понятно, что она перепрыгнула через забор и вошла на территорию тигра без разрешения... Но когда я увидел, что онсделал с ее рукой, я отдал ей 250 000 долларов... Я был сумасшедшим. Вы не можете представить, что тигр может сделать с человеческой плотью... Невозможно приручить этих кошек на 100%. Они убивают случайно. Они даже не хотят тебя убивать, они делают это случайно. Они слишком сильны, - цитирует Тайсона Marca.

Отметим, что тигра Кению Тайсон купил за 55 тысяч фунтов. Хищник прожил у боксера 16 лет, а вскоре после инцидента с женщиной боксер вынужден был избавиться от него.

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