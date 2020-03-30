Названы самые опасные по коронавирусу авиарейсы для Алматы

93% всех случаев заболевания коронавирусом в Алматы - завозные.

Руководитель Департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг по Алматы Айзат Молдагасимова в ходе онлайн-брифинга сообщила, какими рейсами чаще всего прилетали в Алматы больные коронавирусом COVID-19, передает zakon.kz.

На сегодня в Алматы зарегистрировано 73 случая коронавирусной инфекции. За весь этот период с самого первого дня, с 13 марта, первичный подъем заболеваемости отмечался трижды – на 5-й день (9 случаев за сутки), на 15-й день (16) и на 18-й день (10). Итого, по результатам анализа, 93% из этих 73 случаев относится к категории завозных, и 3% местных. Также 26 завозных случаев- пассажиров, прибывших из других стран, заразили на сегодняшний день 45 контактных. 2 случая местных, которые имеют определенное число своих контактных.

Из каких стран чаще всего завозили коронавирус в Алматы? 40% заболевших прибывали на рейсах из Москвы. 23% приходится на Берлин-Алматы, 20% на рейсы Санкт-Петербург – Алматы, и 17% на тех лиц, которые прибыли рейсом Минск-Алматы, сказала она.

По возрастам, наибольшему числу заболевших от 30 до 39 лет, далее лица от 20 до 29 лет, после них по популярности у коронавируса люди от 50 до 59 лет.

Больше всего в Алматы болеют женщины, 62,5%, мужчин 37,5%.

Альберт Ахметов

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