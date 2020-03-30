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Эффективные методы профилактики коронавируса озвучили в Алматы

В Алматы 24 очага COVID-19, которые заблокированы.

Фото : pixabay.com30 марта 2020, 15:54

На утро 30 марта в Алматы было обследовано на коронавирусную инфекцию 8 305 человек, из которых у 73 пациентов анализ подтвердил наличие COVID-19. Такими данными поделилась Руководитель Департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг по Алматы Айзат Молдагасимова, передает zakon.kz.

По ее словам, во всех странах, где успешно преодолели пик заболеваемости коронавирусом, по прогнозам эпидемиологов, есть 2 основных метода профилактики. Это самоизоляция, изоляция всех контактных и больных, людей с подозрением на коронавирус, а также самоизоляция самих граждан. Но также важно своевременное тестирование.

На сегодняшний день, как вы знаете, мы активно, 100%-но проводим охват тестированием всех лиц с подозрением, контактных, и также постоянно мониторим путем тестирования проводим и с больными, чтобы их подготовить к выписке, - сказала Айзат Молдагасимова.

Напомним, в Алматы 24 очага, которые заблокированы.

Альберт Ахметов


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