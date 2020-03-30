Работу ломбардов и МФО проверят в Казахстане

В первую очередь будут проводить проверку на предмет приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка начинает проверку микрофинансовых организаций, ломбардов и онлайн-кредиторов, передает zakon.kz.

Проверки будут проходить с марта по июнь в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, где сконцентировано наибольшее количество микрофинансовых организаций. В марте были решены организационные вопросы и сформированы 39 проверяющих групп с участием работников Агентства, Министерства внутренних дел РК, Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, - говорится в сообщении агентства.

Проверкой будут охвачены 1100 ломбардов (что составляет более 50% от общего количества по республике), в том числе в апреле – 424, в мае – 323, в июне – 353. Также будут проверены порядка 50 субъектов онлайн-кредитования и около 200 субъектов микрофинансовых организаций.

Как отмечается, в первую очередь проверяющие группы будут проводить проверку на предмет исполнения поручения Президента РК о приостановлении выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.

Проверке подвергнутся также данные о соблюдении законодательства в части противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, организации финансовой пирамиды, требований к коэффициенту долговой нагрузки, размеру годовой эффективной ставки вознаграждения и значению предельного вознаграждения по микрозаймам, правильности начисления вознаграждения, штрафов и пени, порядку очередности погашения задолженности по микрокредиту, - рассказали в агентстве.

В случае выявления нарушений требований законодательства, признаков финансовой пирамиды и незаконной банковской деятельности, к организациям будут применены меры привлечения к ответственности за незаконную деятельность вплоть до прекращения деятельности.

Агентство уже ужесточило ряд требований к деятельности ломбардов: повышены требования к минимальному уставному и собственному капиталам, расширен перечень документов для учетной регистрации и квалификационные требования к руководящим работникам и учредителям ломбардов, усилены требования к помещениям ломбардов.

Дополнительно приняты меры по ускорению учетной регистрации ломбардов: в городах республиканского значения и областных центрах – до 1 мая 2020 года, в других населенных пунктах – до 1 июня 2020 года.

Информация о проводимых проверках и выявленных нарушениях в деятельности ломбардов, микрофинансовых организаций и онлайн-кредиторов, предоставляющих потребительские кредиты населению, будет публиковаться на ежемесячной основе на сайтах www.finreg.kz и www.fingramota.kz, а также в средствах массовой информации с привлечением общественности посредством информационных каналов Ассоциации финансистов Казахстана, Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана, Национальной лиги ломбардов Казахстана, Казахстанской ассоциации «ФинТех», Национальной лиги потребителей.

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