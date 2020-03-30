Гражданин Грузии осужден за попытку контрабанды экстези в Шымкенте

Мужчина приговорен к 11 годам 6 месяцам лишения свободы.

В Шымкенте осужден гражданин Грузии, пытавшийся провести самолетом несколько таблеток психотропного вещества "экстази", сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК, приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент гражданин Грузии признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 286 ч.4 (контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено), 296 ч. 4 УК РК (незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта) и осужден к 11 годам 6 месяцам лишения свободы.

Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК установлено, что данное лицо незаконно хранил и пытался перевезти через государственную границу Республики Казахстан 6 таблеток метилендиоксиметамфетамина (МДМА, Экстази) для личного употребления. В ходе регистрации трансфером на авиарейс "Франкфурт-Москва-Шымкент" он сдал багаж, при проверке и осмотре которого обнаружены незаконно хранящиеся 6 таблеток экстази, – сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

В ведомстве дополнили, что изъятые наркотические вещества уничтожены, приговор в отношении гражданина Грузии вступил в законную силу.

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