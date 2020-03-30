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В Алматы у одного из контактных с умершей от коронавируса положительный тест

Он госпитализирован.

Фото : Хабар 2430 марта 2020, 16:06

В Алматы найдены шесть человек, которые контактировали с умершей казахстанкой от коронавируса, передает zakon.kz.

По словам руководителя Управления общественного здоровья Тлеухана Абилдаева, у одного из них получен положительный тест на коронавирус.

В Алматы мы нашли 6 контактных лиц. У одного подтвердился положительный тест на заболевание. Он госпитализирован, - сообщил он на брифинге.

Также он попросил казахстанцев временно прекратить соблюдать традиции, которые требуют массового сбора людей.

26 марта в Казахстане была зафиксирована первая смерть от коронавируса.

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