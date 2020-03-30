В Алматы у одного из контактных с умершей от коронавируса положительный тест
Он госпитализирован.
Фото : Хабар 2430 марта 2020, 16:06
В Алматы найдены шесть человек, которые контактировали с умершей казахстанкой от коронавируса, передает zakon.kz.
По словам руководителя Управления общественного здоровья Тлеухана Абилдаева, у одного из них получен положительный тест на коронавирус.
В Алматы мы нашли 6 контактных лиц. У одного подтвердился положительный тест на заболевание. Он госпитализирован, - сообщил он на брифинге.
Также он попросил казахстанцев временно прекратить соблюдать традиции, которые требуют массового сбора людей.
26 марта в Казахстане была зафиксирована первая смерть от коронавируса.
Все новости по теме читайте здесь.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5014212-905e53d0fcc6dd1de9b65844a962e81c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...