Zhas Project приостанавливает работу в Казахстане

На сегодняшний день трудности реализации затронули и регионы страны, так как в большинстве областей Казахстана введен карантин и ограничено передвижение.

Проект развития молодежного корпуса Zhas Project, который реализуется на территории Казахстана Министерством образования и науки совместно со Всемирным банком, временно приостанавливает работу в связи с распространением коронавируса на территории страны, а также введением чрезвычайного положения Главой государства.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения назвала коронавирусную инфекцию нового типа пандемией, а двумя днями позже, 13 марта, в Казахстане был зафиксирован первый случай заражения Covid-19. 16 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев ввел на территории страны режим чрезвычайного положения.

В этот сложный для всего мира период жизненно важно поддерживать совместные усилия по предотвращению распространения Covid-19, так как это затрагивает как местные сообщества, так и мировое. В связи с тем, что режим ЧП на территории Казахстана будет действовать до 15 апреля, Проект развития молодежного корпуса Zhas Project временно приостанавливает большинство своих мероприятий, в том числе отбор заявок, так как обучение бенефициаров и реализация ими подпроектов находится в затруднительном положении.

На сегодняшний день трудности реализации затронули и регионы страны, так как в большинстве областей Казахстана введен карантин и ограничено передвижение. На карантин с 30 марта закрыты Караганда, Атырау, Темиртау, Шахтинск, Сарань и Абай, а также Алматы и Нур-Султан, а в Актау ввели особый режим. С 00.00 часов 31 марта так же изолируют Актюбинскую и Акмолинскую области.

Zhas Project приостанавливает свою работу временно и продолжит свою реализацию после нормализации эпидемиологической ситуации в Казахстане. Подробнее о Zhas Project.

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