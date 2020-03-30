30 миллионов тенге выделил Damu Logistics на борьбу с коронавирусом

Как отметил акционер компании Сакен Тойлыбаев, в это сложное время никто не должен оставаться в стороне от общего дела.

Индустриально – логистический центр Damu Logistics поддержал инициативу Елбасы и выделил средства на борьбу с коронавирусом, сообщает zakon.kz.

20 марта Елбасы Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в обращении к народу и предпринимателям Казахстана инициировал создание единого фонда по противодействию пандемии коронавируса:

Предлагаю создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период, – сказал Елбасы.

Индустриально – логистический центр Damu Logistics поддерживает инициативу Первого Президента.

Со дня основания, компания ведет бизнес, придерживаясь принципов социальной ответственности, сопричастности и гражданской солидарности, участвуя в благотворительности, оказывая поддержку наиболее уязвимым слоям населения. С начала 2020 года был принят ряд мер для улучшения благосостояния сотрудников, в том числе, повышение заработной платы, расширение услуг/компенсаций социального пакета. Компания закупила для своих сотрудников средства индивидуальной защиты. В сложившейся ситуации карантина и ЧП будут сохранены все рабочие места.

Damu Logistics не останется в стороне и в этот раз, когда страна особо нуждается в помощи.

Как сообщили в пресс-центре компании, 23 марта 2020 года акционер компании Damu Logistics Сакен Тойлыбаев принял решение внести свой вклад в общее дело, перечислить 30 миллионов тенге в фонд на благо нашей страны и противодействие распространению COVID-19.

В это сложное время никто не должен оставаться в стороне от общего дела, - сказал Сакен Тойлыбаев, - Бірге көтерген жүк жеңіл болар демекші, бұл да бір өтпелі кезең. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!

Также компания Damu Logistics поздравляет казахстанцев со светлым праздником Наурыз. Желает здоровья и процветания нашему народу, благополучия каждой семье.

Пусть Всевышний оберегает вас и ваших близких. Вместе мы преодолеем любые трудности! - сказано в поздравлении представителей компании.

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