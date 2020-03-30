Бывшему главе Управздрава Павлодара вынесли приговор

Прокурор просил лишить его свободы на шесть лет.

Бывшего руководителя Управления здравоохранения Павлодарской области Ораза Мукашева приговорили к трем годам лишения свободы, передает zakon.kz.

Сегодня, 30 марта, в суде Павлодара Ораза Мукашева признали виновным в получении взятки в значительном размере должностным лицом. Его приговорили к трем годам в колонии минимальной безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Таким образом, суд учел, что у подсудимого есть смягчающие обстоятельства, как наличие на иждивении ребенка, положительную характеристику и тяжелую болезнь.

В 2018 году Мукашева задержали по подозрению в получении взятки в 3 млн тенге от представителя ТОО "ПК Аврора" за победу в тендере, заключение договора по закупу дезинфицирующих препаратов для медицинских организаций и общее покровительство.

Свою вину бывший руководитель Управздрава не признал. Прокурор просил приговорить его к шести годам лишения свободы.

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