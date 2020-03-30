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В США супруги скончались в один день от коронавируса

Их длился 65 лет.

Фото : pxhere.com30 марта 2020, 16:45

Супружеская пара из города Чикаго, у которых был коронавирус, умерли с разницей в несколько часов, передает zakon.kz.

Об этом в своем Twitter написал их внук Стивен Нэш.

Gazeta.ru отмечает, что брак дедушки и бабушки длился 65 лет.

Как сообщил Нэш, у них остались шесть детей, а также 18 внуков.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.


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