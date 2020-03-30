Особенность военных в том, что в спокойное время их не видно, но в трудное время они приходят на помощь - министр.

В Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актау, Актобе, Атырау, Караганде, Кызылорде и Таразе военнослужащие подразделений биологической защиты Вооруженных Сил проводят специальную обработку территорий и объектов, передает zakon.kz.

Министр обороны Нурлан Ермекбаев проверил, как проводится дезинфекция в Нур-Султане. В беседах с военнослужащими он подчеркнул, что военные выполняют важные и сложные задачи по защите здоровья и благополучия граждан.

Особенность военных в том, что в спокойное время их не видно, но в трудное время они приходят на помощь, – сказал министр обороны Нурлан Ермекбаев, обращаясь к строю солдат и сержантов в Нур-Султане. В стране принимаются необходимые меры, ситуация с инфекцией под контролем, но необходимо собраться и проявить выдержку.

"На вас обращены взоры не только руководства, ваши родные, друзья, весь народ смотрит на вас с уважением и надеждой", – отметил министр.

По информации пресс-службы обороны РК, военным предписано строго соблюдать требования санитарно-гигиенических норм, знать симптомы вируса и при первых же признаках докладывать командованию.

Учитывая повышенные физические нагрузки, будет пересмотрен рацион питания с добавкой витаминов. Организована ежедневная помывка в бане, специальная обработка одежды, своевременное обеспечение индивидуальными средствами гигиены. В ходе работ военные продолжительное время пребывают на улице, поэтому решается вопрос установки биотуалетов по секторам и доступа в административные здания. Поручено контролировать соблюдение рецептур рабочих растворов, исключение экологического ущерба. Тщательный подход к обработке отведенных территорий и объектов. Кроме того, решается вопрос замены и ремонта оборудования, - отметили в ведомстве.

Глава оборонного ведомства лично выразил благодарность военнослужащим, участвовавшим накануне ночью в срочной дезинфекции крупного городского объекта и специальной обработке в очаге заражения в одном из близлежащих поселков.

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