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Более 700 казахстанцев осталось вернуть на родину

Этот вопрос находится на прямом контроле главы государства.

Фото : inbusiness.kz30 марта 2020, 17:22

Во время онлайн-брифинга министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев сообщил о количестве возвращенных на родину из-за объявленной в мире пандемии коронавируса казахстанцев, передает корреспондент zakon.kz.

По поручению президента с 18 марта из-за рубежа силами государства были возвращены 7 тысяч 702 гражданина Казахстана, - сказал Абаев.

По его словам, осталось вернуть еще 754 человека будут возвращены.

Этот вопрос находится на прямом контроле главы государства, - подчеркнул министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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