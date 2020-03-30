Более 700 казахстанцев осталось вернуть на родину
Этот вопрос находится на прямом контроле главы государства.
Фото : inbusiness.kz30 марта 2020, 17:22
Во время онлайн-брифинга министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев сообщил о количестве возвращенных на родину из-за объявленной в мире пандемии коронавируса казахстанцев, передает корреспондент zakon.kz.
По поручению президента с 18 марта из-за рубежа силами государства были возвращены 7 тысяч 702 гражданина Казахстана, - сказал Абаев.
По его словам, осталось вернуть еще 754 человека будут возвращены.
Этот вопрос находится на прямом контроле главы государства, - подчеркнул министр.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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