Слушание по делу Стати в коммерческом суде Англии впервые прошло виртуально

Процесс стал возможным благодаря инициативе и усилиям Казахстана, а также вновь принятому закону в Англии, позволяющим данную практику на период глобального карантина.

В Высоком суде Англии впервые в его 900-летней истории проходят слушания через систему видеоконференции с онлайн трансляцией. Ранее онлайн трансляция практиковалась по делам, имеющим особую значимость для общественности, передает zakon.kz.

Как отметили в Минюсте, процесс, участником которого является Казахстан, отличается от предыдущих. Весь судебный процесс происходит виртуально, где каждый участник – судья, барристеры, эксперты и свидетели, находясь у себя дома или в офисах, подключен к процессу через интернет.

Процесс стал возможным благодаря инициативе и усилиям Казахстана, а также вновь принятому закону в Англии, позволяющим данную практику на период глобального карантина. Судья был вынужден ждать вступления в силу специального закона, для вынесения решения о продолжении слушаний по утвержденному ранее графику, - рассказали в министерстве.

Слушания проходят в Высоком суде Англии по делу Республики Казахстан и Национального банка РК против граждан Молдовы Анатола Стати, Габриэля Стати и их компаний Ascom Group S.A., Terra Raf Trans Traiding Ltd (Стати) и Bank of New York Mellon (BNYM).

Правительство РК совместно с Нацбанком подали иск в Высоком суде Англии против Стати и BNYM о наличии основания для временного ареста 530 млн долларов США, хранящихся в BNYM.

Основные слушания были включены в график судьи на март 2020 года. Однако, используя глобальную пандемию COVID-19 в качестве предпосылки, сторона Стати ходатайствовала перед судом о переносе слушаний на более поздний срок. Стоит отметить, что стороне Стати, которые выступают в качестве ответчиков в этом деле, выгодно затягивание этого процесса. Казахстанская сторона выступила против переноса сроков и настояла на проведении виртуального судебного слушания в период, согласованный ранее.

Доступные в настоящее время технические решения, должны обеспечивать бесперебойную работу системы правосудия. Судья поддержал позицию казахстанской стороны и принял решение проводить слушания в новом для себя формате.

Таким образом, казахстанская сторона продолжает защищать свои интересы и отстаивать свои права в зарубежных юрисдикциях, несмотря на объявленный карантин и остановку практически всех процессов. Сотрудники Министерства юстиции удаленно координируют работу консультантов и продолжают нести свою службу в это непростое для всех время, резюмировали в ведомстве.

