Рестораторы Казахстана бесплатно кормят врачей

В СКО владельцы ресторанов, кафе и столовых бесплатно доставляют горячую еду врачам скорой помощи.

Рестораторы в ряде городов бесплатно кормят врачей горячими обедами. Об этом на брифинге рассказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев, сообщает корреспондент zakon.kz.

В СКО владельцы ресторанов, кафе и столовых бесплатно доставляют горячую еду врачам скорой помощи, которые работают в круглосуточном режиме. Также бесплатными горячими обедами кормят медработников в одном из столичных ресторанов. Только за один день было накормлено более 200 врачей, - сообщил он и добавил, что бизнесмены обещают, продолжать эту акцию.

Он также отметил, что в Алматы одна из международных сетей ресторанов поставляет горячие обеды врачам и сотрудникам силовых ведомств.

И это несмотря на то, что им пришлось полностью закрыть несколько своих ресторанов, - добавил министр.

Он также выделил предпринимателей, которые переориентировали свой бизнес на выпуск средств защиты от коронавирусной инфекции.

Например, в СКО и Акмолинской областях уже начали производить антисептики. Также их стали выпускать в лабораториях Восточно-Казахстанского технического университета, в самое ближайшее время подобные производства будут запущены и в других областях, - сказал Абаев.

Он также обратил внимание, что компании "КарТел", "Кселл", "Мобайл Телекомсервис" предоставили бесплатную сотовую связь всем врачам, участвующим в борьбе с эпидемией коронавируса. То есть, более 20 тыс. медработников по стране на период ЧП получили бесплатные пакеты связи и интернет.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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