За два дня в Нур-Султане выявили 198 нарушителей режима карантина

Выписано 77 штрафов.

Проверки со стороны полиции прокомментировали в акимате Нур-Султана, передает zakon.kz.

По информации официального сайта столичного акимата, правоохранительные органы усилили работу по контролю за соблюдением режима карантина в городе.

Проверяют практически каждый автомобиль, людей на улицах. Проверяют документы, интересуются причиной поездки. При отсутствии уважительной причины поездки либо при отсутствии справки с места работы автомобиль разворачивают обратно. При повторном нарушении режима карантина предусмотрен штраф. Меня сегодня полицейские тоже остановили на улице. Уточнили, куда направляюсь, объяснили, что лишний раз нельзя выходить на улицу. Все эти меры принимаются для борьбы с распространением вируса. Необходимо соблюдать правила карантина. Нарушители будут наказаны, – рассказала пресс-секретарь акима Нур-Султана Акмарал Олжабаева.

За 28 и 29 марта в полицию Нур-Султана доставлены 198 человек, в отношении которых приняты меры в виде административного наказания, выписано 77 штрафов, проведено около 2 тыс. профилактических бесед.

С начала карантина (с 22 по 29 марта) за нарушение режима ЧП к адмответственности привлечено 336 граждан, из них арестовано 75, оштрафовано 191, предупреждено 44, на рассмотрении в суде – 26.

При этом за нарушение особого режима въезда и выезда на блокпостах наказано 94 человека, из них арестовано 69, 12 граждан оштрафованы, 13 дел находятся на рассмотрении в суде.

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