Мажилисмены предлагают включить в принципы мирных собраний презумпцию в пользу их проведения

Принципом презумпции предусматривается, что любое собрание априори считается мирным и разрешенным, если власти о нем уведомлены и нет реакции властей

В Мажилисе продолжается обсуждение правительственного законопроекта "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан". Очередное заседание рабочей группы состоялось традиционно в режиме видеоконференции, сообщает zakon.kz.

В обсуждении наряду с депутатами и разработчиками законопроекта приняли участие директор "Казахстанского бюро по правам человека и соблюдения законности" Евгений Жовтис, президент ОЮЛ "Гражданский альянс Казахстана" Асылбек Кожахметов, общественные деятели Мухтар Тайжан и Мурат Абенов, политологи Ерлан Саиров, декан Высшей школы права Сауле Амандыкова, председатель Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел Марат Когамов, директор Института европейского права и прав человека Марат Башимов и др.

Сегодня главными вопросами рассмотрения стали нормы законопроекта, касающиеся принципов организации и проведения мирных собраний, а также прав и обязанностей представителей средств массовой информации.

В частности, депутатами предлагается включить в число принципов презумпцию в пользу проведения мирных собраний и ответственность сторон.

Принципом презумпции предусматривается, что любое собрание априори считается мирным и разрешенным, если власти о нем уведомлены и нет реакции властей, т.е в случае отсутствия ответа местного исполнительного органа проведение мирного собрания будет считаться согласованным по умолчанию.

Рабочая группа продолжает работу над законопроектом.

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