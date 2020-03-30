В Жамбылской области запустили реконструированный Аспаринский гидроузел

Ежегодно область не добирает до 170 миллионов кубометров влаги, мы работаем над решением данного вопроса.

В Меркенском районе Жамбылской области состоялся запуск реконструированного Аспаринского гидроузла и подпитывающего тракта. В мероприятии приняли участие глава региона Бердибек Сапарбаев и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сергей Громов, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, до 80 процентов поверхностных водных ресурсов область получает по трансграничным рекам Шу и Талас, а деление стока водных артерий между сопредельными государствами осуществляется на основании утвержденных положений о водоотделении.

В последние годы Жамбылская область в период вегетации испытывает дефицит поливной влаги. А если учесть, что в текущем году в Центрально-Азиатском регионе ожидается маловодье, крестьяне могут недополучить серьезные объемы продукции.

Поэтому для частичного снятия водного дефицита в 2018 году был инициирован данный проект. В настоящее время полностью реконструирован Аспаринский гидроузел, введенный в эксплуатацию в 1928 году. Заменено 7,6 километра бетонного покрытия канала «Аспаринский подпитывающий тракт» (АПТ), к которому подвешено 3,7 тысячи гектара поливных земель.

Также проведены работы по реконструкции подводящего русла, отстойника, автодорожных мостов, полностью обновлена система автоматического водоучета. В итоге пропускная способность АПТ выросла с 7 до 9 кубических метров в секунду.

Более того, теперь можно подавать воду на поля Меркенского района не только под каналами системы Аспара, но и гарантированно подпитывать земли под каналом ЗБЧК (западная ветка Большого Чуйского канала) на площади 2,5 тысячи гектаров.

Бердибек Сапарбаев детально ознакомился с работой обновленного гидроузла и распределительного центра, поговорил с местными фермерами. Главный вопрос, который интересовал главу области – сколько орошаемых земель прибавится после введения в строй обновленного объекта? Пока речь идет о 1,5 тысячах гектарах, но есть и другой немаловажный аспект – существенно снизятся потери влаги.

Ежегодно область недобирает до 170 миллионов кубометров влаги, мы работаем над решением данного вопроса. В текущем году наши крестьяне не должны испытывать недостаток поливной воды. Наша задача – довести площадь поливных земель до 200-210 тысяч гектаров. В планах – ремонт Тасоткельского водохранилища, строительство еще как минимум трех малых водохранилищ.

Мы должны научиться собирать и беречь нашу воду. После решения проблем с поливной водой у местных крестьян появилась возможность сеять высокорентабельные культуры и получать более высокий доход. Необходимо увеличивать посевы сахарной свеклы. Стоимость сладкого продукта на рынке растет, и главная цель – обеспечить сахаром в первую очередь нашу область. При этом нужно акцентировать внимание на использовании качественных семян, мы обязательно проведем семинар по данному вопросу, - сказал глава области.

Как отметил председатель общественного совета Меркенского района Серик Куралбай, в районе реализуются проекты по реконструкции 41 канала на 3,5 миллиарда тенге и строительство 46 скважин на сумму 5,6 миллиарда тенге. Данные мероприятия, несомненно, окажут позитивное влияние на развитие местного аграрного сектора.

По словам вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Сергея Громова, заказчиком проекта стоимостью 922,4 миллиона тенге выступил Комитет по водным ресурсам данного министерства.

Под аплодисменты собравшихся был осуществлен запуск головного сооружения и первая вода побежала по каналу. Теперь есть серьезные основания прогнозировать хорошие урожаи у фермеров, чьи земли подвешены под каналами АПТ и ЗБЧК.

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