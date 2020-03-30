Арманжан Байтасов: Business FM поддержит МСБ бесплатной рекламой

Обратиться за размещением рекламы на радиостанции смогут предприниматели из всех регионов страны.

В условиях, когда практически вся страна переведена на ограничительный режим, а деловая и предпринимательская жизнь практически замерла, отечественные бизнесмены не остаются в стороне и стараются как-либо помочь пострадавшим соотечественникам, кто-то материально, а кто-то делясь своим личным опытом или имеющимися возможностями.

Дорогие друзья! Уважаемые предприниматели! В нашей стране пандемия коронавируса Covid-19 наносит сильнейший удар по работе всего сектора МСБ. Многие предприятия сворачивают производство, увольняют сотрудников и даже закрывают бизнес. Поэтому наша медиа группа, понимая всю сложность ситуации, готова поддержать отечественных предпринимателей и предоставить возможность всем представителям малого и среднего бизнеса размещать бесплатно рекламу в эфире радиостанции Business FM с 30 марта по 30 апреля 2020. Все обращения и заявки на рекламу принимаются по номеру: 8 777 244 38 81. Мы вместе! - обратился к соотечественникам бизнесмен и медиамагнат Арманжан Байтасов.

По мнению бизнесмена, в эти дни все казахстанцы должны объединиться, чтобы выстоять перед новым испытанием, которое является проверкой на прочность не только для крупных или малых компаний, целых пластов населения или даже стран, а для всего мира.

Только в единении мы сможем победить. Нам нужно держаться вместе, чтобы выстоять перед этим испытанием судьбы и не дать победить этой страшной болезни. Медиа, как и большая часть отечественного МСБ, в сложившихся условиях также несут потери. Мы тоже испытываем определенные сложности, но мы верим, что нам удастся выйти из этой ситуации с честью. И в знак солидарности с нашим бизнесом, мы предлагаем свои услуги. Реклама – это всегда весьма затратная ниша для любой компании, поэтому мы решили, что наша помощь не будет лишней, - подчеркнул Арманжан Байтасов.

Радиостанция Business FM ведет вещание в трех крупнейших городах страны: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, но за размещением рекламы обратиться могут предприниматели всего Казахстана. Даже если в условных Актобе или Усть-Каменогорске нельзя будет услышать рекламу на радиочастотах, то можно будет воспользоваться сайтом Business FM, где ведется онлайн-вещание.

И не менее важное. Просьба ко всем жителям Казахстана – оставайтесь дома, соблюдайте все предписанные правила соблюдения ограничительного режима и нормы личной гигиены и профилактики болезней. Берегите себя и своих близких! - добавил бизнесмен.

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