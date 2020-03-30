Елжан Биртанов ответил на распространенные вопросы казахстанцев

Он попросил казахстанцев с пониманием относиться к этим мерам и стараться оградить себя и своих близких от распространения коронавирусной инфекции путем максимального разобщения.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов записал несколько видео, в которых ответил на самые актуальные вопросы из социальных сетей, передает zakon.kz.

В частности, он затронул тему введения карантина и усиления мер в ряде городов республики.

Очень важно понимать и принимать те меры, которые поддерживает правительство и акимы наших регионов. Необходимо поэтапно усиливать карантин. К этому нужно относиться с пониманием. В каждом населенном пункте в зависимости от эпидситуации решениями главных санврачей будут принимать те или иные меры, порой очень жесткие ограничительного характера. Все это делается ради нашей с вами безопасности, - подчеркнул министр.

Он отметил, что очень важно четко соблюдать этот режим.

К сожалению, очень часто мы видим, как люди, особенно молодые люди, недооценивают и игнорируют рекомендации властей. В отношении этих лиц установлена очень жесткая ответственность. Помимо штрафов и административных взысканий мы должны понимать, что такое поведение может быть расценено как преднамеренное заражение других людей и в этом случае предусмотрена уголовная ответственность, - сказал он.

Елжан Биртанов попросил казахстанцев с пониманием относиться к этим мерам и стараться оградить себя и своих близких от распространения коронавирусной инфекции путем максимального разобщения.

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