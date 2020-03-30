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За поддельные справки с работы ждет уголовное наказание – Бекетаев

Министр напомнил об ответственности за нарушение.

Фото : ДП Алматы30 марта 2020, 18:26

Министр юстиции Казахстана Марат Бекетав предупредил казахстанцев, что их ждет уголовное наказание за подделывание справки с места работы, передает zakon.kz.

Предъявление сфальсифицированных документов сотрудникам полиции, это уголовное правонарушение. Так что если у вас нет справки с работы, попытайтесь ее получить в определенной форме от работодателя, не нужно фальсифицировать. Лучше опираться на разумное поведение сотрудников правоохранительных органов. Они не ставят себе целью всех арестовать или наказать, - заявил Бекетаев.

Ранее министр рассказал, что делать, если вас задержали при карантине.


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