За поддельные справки с работы ждет уголовное наказание – Бекетаев
Министр напомнил об ответственности за нарушение.
Фото : ДП Алматы30 марта 2020, 18:26
Министр юстиции Казахстана Марат Бекетав предупредил казахстанцев, что их ждет уголовное наказание за подделывание справки с места работы, передает zakon.kz.
Предъявление сфальсифицированных документов сотрудникам полиции, это уголовное правонарушение. Так что если у вас нет справки с работы, попытайтесь ее получить в определенной форме от работодателя, не нужно фальсифицировать. Лучше опираться на разумное поведение сотрудников правоохранительных органов. Они не ставят себе целью всех арестовать или наказать, - заявил Бекетаев.
Ранее министр рассказал, что делать, если вас задержали при карантине.
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