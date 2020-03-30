Прокурор области проверил организацию работы блокпостов в Атырау

По отдельным вопросам поручено быть ответственным в целях сохранения здоровья граждан.

Постановлением главного государственного санитарного врача области в городе Атырау с 30 марта по 15 апреля текущего года введен карантин, запрещены въезд и выезд из областного центра. В связи с чем на выездах из города организованы 4 блокпоста, на которых дежурят сотрудники полиции, органов здравоохранения и военнослужащие Регионального командования "Запад", передает zakon.kz.

Сегодня в целях обеспечения соблюдения законности при реализации временных ограничений прокурор области Х.Дауешов побывал на блокпостах 2-х направлений: Атырау-Астрахань и Атырау-Уральск. По результатам выезда скоординированы алгоритмы действий уполномоченных органов в ходе осуществления ограничительных мероприятий, - сообщили в прокуратуре.

Также дана положительная оценка работы блокпостов, в части соблюдения всех ограничительных мер. По отдельным вопросам поручено быть ответственным в целях сохранения здоровья граждан.

В связи с чрезвычайным положением и введенным карантином прокуратурой создана мобильная группа которая на системной основе проводит проверки.

Мобильная группа работает круглосуточно.

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