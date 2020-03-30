Можно ли выйти на короткую прогулку при карантине – ответили в Минюсте

А также рассказали про ситуацию с пробежками.

Фото : ДП Алматы

Директор департамента законодательства Министерства юстиции Казахстана Олжас Данабеков рассказал, что ждет нарушителей карантина, передает zakon.kz. Нужно понимать, на какие обстоятельства обращает внимание полицейский. Возможно, он допустил пересечение блокпоста физическими лицами, после проверки всех документов. Но если говорить о нарушениях со стороны должностных лиц, и эти нарушения будут доказаны, то эти лица будут привлечены к ответственности. Например, если вдруг кто-то из должностных лиц пропустил человека за взятку. Это коррупционное нарушение, за него, соответствующим образом, накажут, - сообщил Данабеков. Он рассказал, можно ли выйти на улицу прогуляться на короткое время. За продуктами можно выезжать, но рекомендуется покупать возле дома. Но если у вас есть такая необходимость, вы можете это сделать, соблюдая все правила профилактики. Выход на пробежку не относится к основаниям выхода из дома, поэтому мы просим граждан воздержаться от выхода. Это надо понимать. Вы подвергаете риску не только себя, но и окружающих. Некоторые европейские страны, разрешили один раз в день выходить для занятия физических упражнений. Но специалисты считают, что спорт также несет риски для окружающих. Поэтому занятие спортом не является причиной для выхода из дома. Есть способы заниматься спортом внутри помещения, поэтому, думаю, можно с пониманием отнестись к этому вопросу, - заявил Данабеков.

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