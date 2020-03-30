Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане увеличилось до 21

В Нур-Султане – 14, в Алматы – 7.

Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Казахстане возросло до 21 человека. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день уже 21 пациент выписан с выздоровлением, 14 человек в Нур-Султане и 7 человек в Алматы, - сообщил глава Минздрава.

По его словам на сегодняшний день число зараженных в стране 302 человека. За их состоянием постоянно наблюдают.

Есть двое детей до 14 лет. Их состояние не представляет на сегодня угрозы. Нас беспокоит 8 пациентов тяжело степени тяжести, которые находятся в тяжелой степни тяжести. Из них 4 на ИВЛ в реанимационных отделениях. Их состояние ежедневно мониторится, - уточнил Биртанов.

Он отметил, что в целом состояние некоторых пациентов имеет тенденцию к стабилизации. Ухудшений нет, но есть больные в тяжелом состоянии.

30 больных средней степени тяжести, им большое внимание уделяем для того, чтобы не было ухудшения. 244 или 85% больных это бессимптомные или в легком течении, - добавил Елжан Биртанов.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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