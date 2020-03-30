Мужчину оштрафовали за организацию узату тоя для дочери

Ему наложен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей на сумму 26 510 тенге.

Кызылординец был привлечен к ответственности за проведения тоя по случаю выдачи замуж дочери несмотря на ЧП, передает zakon.kz.

27 марта распространилась видеозапись о проведении торжественного мероприятия через социальные сети среди населения области. Сотрудники полиции немедленно приступили к проверке видео. По результатам проверки установлено, что 27 марта житель Жанакорганского района Кызылординской области, устроил пышные проводы дочери.

В отношении местного жителя, устроившего той, согласно ст. 476 кодекса РК об административных правонарушениях составлен административный протокол, собранные материалы направлены в суд. По решению суда, который прошел в онлайн-режиме, ему наложен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей на сумму 26 510 тенге, - сообщает Polisia.kz.

В связи с ведением ограничений на территории области были привлечены к административной ответственности 13 физических лиц, проводивших тои во время режима чрезвычайного положения.

В соответствии с объявленной в стране чрезвычайного положения по поводу распространения коронавируса, сотрудники полиции совместно с местными исполнительными органами работают в особом режиме днем и ночью. На сегодняшний день, несмотря на жесткие меры, предпринимаемые в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, не уменьшается количество граждан, совершающих нарушения в период режима чрезвычайного положения, распространители ложной информации, которые заставляют население впасть в панику.

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