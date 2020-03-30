Баталов принял дополнительные шаги к профилактике коронавируса

Теперь акимам районов и городов, Департаменту полиции и другим задействованным службам Алматинской области необходимо обеспечить в районах и городах организацию дополнительных санитарных постов, в том числе на границе с Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей.

За поручением акима Алматинской области Амандыка Баталова с 31 марта в 00.00 часов в регионе вступит в силу постановление об усилении ограничительных мер на территории Алматинской области. Об этом на брифинге сообщил заместитель акима области Батыржан Байжуманов и главный государственный санитарный врач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов, передает zakon.kz.

По словам Батыржана Байжуманова, теперь акимам районов и городов, Департаменту полиции и другим задействованным службам Алматинской области необходимо обеспечить в районах и городах организацию дополнительных санитарных постов, в том числе на границе с Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей. Также будет ограничивать перемещения личного транспорта и людей по территории Алматинской области, в том числе с карантинной зоны г.Алматы, на границе с другими областями, за исключением:

- лиц и транспорта по перевозке грузов, служб доставки, а также специализированного транспорта, необходимых для обеспечения жизнедеятельности региона, медицинских организаций, государственных и правоохранительных органов;

- лиц по медицинским показаниям в сопровождении не более двух человек, при наличии следующих документов:

- заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 035-1/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»;

- письмо-приглашение от медицинской организации, расположенной в карантинной зоне с указанием диагноза и подтверждением срочности, подписанное первым руководителем и заверенное гербовой печатью;

В своем выступление Кайрат Баймухамбетов, отметил, что будет приостановлена деятельности аэропорта, районных, городских автовокзалов, автостанции, междугородних, межрайонных автобусных сообщений, запретить частный извоз за исключением официальных служб такси.

На всех ж/д вокзалах будут бесконтактно проводить термометрию с анкетированием прибывших пассажиров. Также в целях распространения коронавирусной вспышки нам необходимо на время закрыть торговые центры непродовольственного назначения, бизнес центры, интернет и компьютерных клубы, игорных заведений, рынки, отменить проведение ярмарок и уличной торговли. Также приостановливаем деятельности детских дошкольных учреждений вне зависимости от форм собственности. Особенно принимите во внимание и отнесите с пониманием, о том что нельзя посещать места массового скопления населения (парки, скверы, набережная, спортивные площадки, придомовые детские площадки). Везде будут установлены полицейские посты. Временно закрыты и объекты религиозного назначения. Думаем мы все должны отнестись к этому серьезно, - подчеркнул он.

В ходе брифинга также стало известно, что будет ограничено время работы продуктовых магазинов и аптек с 8-00 до 20-00 часов, а банков второго уровня, почтовой связи, услуги частных нотариусов с 10-00 до 16-00 часов, ограничат передвижения граждан старше 65-ти лет по улицам с обеспечением им доставки продовольствия и медикаментов, несовершеннолетним без присмотра родителей нельзя самостоятельно передвигаться, в общественных местах группами более 3-х человек нельзя находиться , кроме людей из одной семьи, запрещены семейные мероприятий с приглашением гостей в домашней обстановке, в общественных местах и в автотранспорте нельзя находиться без масок.

Не остались в стороне и субъекты малого и среднего бизнеса, производственным предприятиям (СТО, автомойки, салоны красоты и др.), кроме предприятий производящих продукты питания, медикаменты, средства индивидуальной защиты, дезинфецирующих средств приостановить деятельность до особого распоряжения либо обеспечить дистанционный режим работы.

А вот объектам обеспечивающим жизнедеятельность регионов и субъектам крупных производственных предприятий согласно утвержденному местным исполнительным органом приложению необходимо:организовать подвоз работников выделенным автотранспортом с регулярной ежедневной дезинфекционной обработкой, установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект, с применением дезинфицирующих средств, установить во всех производственных помещениях санитайзеры для обработки рук,перед каждой сменой, в пункте пропуска объекта, медицинским работником проводить фильтр с использованием бесконтактной термометрии (тепловизоры, пирометры), при выявлении лиц с подозрением на заболевание вирусной инфекцией (наличие кашля, насморка, повышенной температуры) вызывать 103, проводить влажную уборку и проветривание помещений, не менее 3-х раз в день с применением дезинфицирующих средств, в пунктах питания соблюдать следующие мероприятия:запретить самообслуживание, обеспечить использование персоналом одноразовых перчаток и масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 3 часа), не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк и т.д.).

Субъектам (объектам) предпринимательства, в сфере общественного питания, осуществлять деятельность только посредством доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя в одноразовой упаковке: обеспечить использование персоналом одноразовых перчаток и масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 3 часа), не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк и т.д.), на входе и выходе установить санитайзеры для обработки рук, каждые 3 часа работы и по окончанию рабочей смены проводить проветривание и влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев, поручни эскалаторов, лестницы, двери, полы, вести усиленный дезинфекционную уборку туалетов, в том числе надворных. Сельскохозяйственные и строительные работы проводить с учетом соблюдения санитарных и дезинфекционных мероприятий.

В постановление подписью Главного государственного санитарного врача Алматинской области К. Баймухамбетова было и поручение управлению здравоохранения Алматинской области (Ысқақ Б.) обеспечить: защищенный контакт медицинских работников с больными и подозрительными на коронавирусную инфекцию, в целях защиты здоровья медицинских работников и исключения контакта с населением организовать подвоз сотрудников выделенным автотранспортом с регулярной ежедневной дезинфекционной обработкой, ежедневный обзвон лиц состоящих на «Д» учете, беременных и пожилых с целью раннего выявления и изоляции лиц с клиническими проявлениями коронавирусной инфекции, разработать опросник для медицинского работника, включающий симптомы и признаки коронавирусной инфекции при проведении обзвона, сортировку пациентов с признаками пневмонии, ОРВИ, катаральными явлениями и температурищих через фильтры, минуя приемный покой стационара и основной вход поликлиники, которые имеют отдельный вход/выход на улицу, ограничить плановый прием в стационарах и поликлиниках.

При выявлении нарушения либо невыполнения вышеуказанных требований незамедлительно будут приняты меры согласно законодательства РК в условиях чрезвычайного положения.

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