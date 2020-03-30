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Акиматы сами определят расстояние для выгула домашних животных на период карантина

В разных городах могут использоваться разные расстояния.

Фото : Pixabay30 марта 2020, 20:41

Министр юстиции РК Марат Бекетаев во время онлайн-брифинга сообщил, что местные исполнительные органы будут самостоятельно определять расстояние от дома, на которое владельцы домашних животных будут вправе выгуливать своих питомцев, передает корреспондент zakon.kz.

"Непосредственная близость" это не юридический термин. В разных городах могут использоваться разные расстояния. Например, акимат горда Алматы для правоприменителя определил условное расстояние в 500 метров. Естественно, в разных ситуациях могут применяться разные расстояния. Это все, конечно же, на усмотрение суда, - сказал Бекетаев.

Он порекомендовал руководствоваться "разумным" расстоянием.

Мы считаем, что в этом конкретном случае нужно руководствоваться разумным расстоянием. Если все жилые дома скученно находятся и необходимо отойти на определенное большее расстояние, допустим, 600 метров, то суд учтет эти обстоятельства и примет их во внимание, - пояснил глава ведомства.

При этом министр призвал граждан ответственной относиться к своему поведению.

Самое главное обеспечивать безопасность свою и окружающих. Сами граждане должны ответственно относиться к своему поведению. Расстояние может варьироваться - иногда может быть 300 метров - это может уже не разумное расстояние. В этом плане мы надеемся на сознательность наших граждан. Не надо думать, что я вот возьму собаку и пойду, и буду делать любые дела, которые мне необходимы и использовать собаку, чтобы избежать ответственности. Там, где граждане сотрудничают с правоохранительными органами, и там, где граждане ответственно относились к своему поведению, видны хорошие результаты по сдерживанию распространения вирусной инфекции, - заключил Бекетаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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