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Из-за чего столичный онкоцентр закрыли на карантин, рассказал Биртанов

По словам министра, в клинике проводится эпидемиологическое расследование.

Фото : Pixabay30 марта 2020, 20:49

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов озвучил причину закрытия Научного онкологического центра в Нур-Султане, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается Национального научного онкоцентра. Тут произошло заражение не от пациента, а ввозное. По предварительной информации, сейчас эпидемиологическое расследование проводится, в связи с тем что это неспециализированный инфекционный стационар, а обычная многопрофильная больница, быстрая произошла передача среди персонала этой клиники, - сообщил Биртанов.

По его словам, в клинике приняты жесткие меры по эпидемиологической безопасности.

Наша первая задача долечить и обезопасить пациентов, которые там находятся, проводится дополнительное обследование всего медперсонала. Все подтвержденные пациенты госпитализированы, все контактные пациенты госпитализированы. Фактически клиника идет на постепенное поэтапное закрытие, с последующей полной дезинфекцией, - добавил министр.

Напомним, также в Нур-Султане на карантин закрыт медицинский центр "Мейрим" и одно из общежитий.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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